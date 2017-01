Federer terug in top tien, Serena weer op één

MELBOURNE - Tennisser Roger Federer behoort weer tot de top tien van de wereldranglijst. De 35-jarige Zwitser schreef na een half jaar afwezigheid vanwege een knieblessure direct de Australian Open op zijn naam. De voormalige nummer één van de wereld was de afgelopen maanden afgezakt naar de zeventiende plek op de ranking, maar steeg door zijn eindzege in Melbourne weer naar de tiende plaats.

Door ANP - 30-1-2017, 7:30 (Update 30-1-2017, 8:07)

De Schot Andy Murray bleef ondanks zijn vroege aftocht aan kop staan, gevolgd door de onttroonde Novak Djokovic die al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. De Zwitser Stan Wawrinka nam de derde plek over van Milos Raonic. Wawrinka bereikte op de Australian Open de laatste vier, de Canadees werd in de kwartfinales uitgeschakeld. Verliezend finalist Rafael Nadal klom van de negende naar de zesde positie.

Bij de vrouwen nam Serena Williams de eerste plaats op de mondiale ranglijst over van Angelique Kerber. De 35-jarige Amerikaanse pakte in Melbourne haar 23e grandslamtitel, door zus Venus in de finale te verslaan. Williams keerde daardoor na een paar maanden weer terug op de positie die ze eind vorig jaar na de US Open had moeten afstaan aan Kerber. De Duitse strandde als titelverdedigster in Melbourne al in de vierde ronde.

Kiki Bertens werd op de Australian Open direct uitgeschakeld en zakte op de mondiale ranglijst van de 22e naar de 24e plaats. Robin Haase won bij de mannen wel één plekje, van 57 naar 56, hoewel ook hij in Melbourne niet door de eerste ronde kwam.