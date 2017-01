Darter Van Gerwen wint Masters

ANP Darter Van Gerwen wint Masters

MILTON KEYNES - Darter Michael van Gerwen heeft weer toegeslagen. De wereldkampioen uit Vlijmen was zondag de beste in The Masters, de eerste major van dit jaar. Hij rekende in de finale af met de Schot Gary Anderson: 11-7. 'Mighty Mike' prolongeerde zijn titel in het toernooi in het Engelse Milton Keynes.

Door ANP - 29-1-2017, 23:34 (Update 29-1-2017, 23:34)

Van Gerwen en Anderson stonden ook tegenover elkaar in de finale van het WK. De Brabander was toen oppermachtig en ook zondag was de nummer één van de wereld ongenaakbaar. Hij incasseerde een cheque van 60.000 Engelse pond (70.000 euro).