Goud zeilsters Zegers en Van Veen in Miami

MIAMI - Zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben zondag de gouden plak veroverd bij de wereldbekerwedstrijden in Miami. Het Nederlandse duo eindigde in de 470-klasse als tweede in de medalrace en die klassering volstond om de eerste positie vast te houden.

Door ANP - 29-1-2017, 21:58 (Update 29-1-2017, 21:58)

Zegers en Van Veen troefden in de slotrace hun naaste belagers uit Groot-Brittannië vakkundig af. In de slotfase zeilden ze weg van Sophie Weguelin en Eilidh McIntyre. In de eindstand had de Nederlandse boot 3 punten minder dan de Britse boot. De derde plaats was voor de Spaanse Silvia Mas Depares en Paula Barcelo Martin.