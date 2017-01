Delaveau pakt hoofdprijs Jumping Amsterdam

AMSTERDAM - De Franse springruiter Patrice Delaveau heeft zondag de hoofdprijs gepakt bij Jumping Amsterdam. Op de rug van zijn paard Lacrimoso 3 was hij niet alleen foutloos in de Grote Prijs, maar ook verreweg de snelste in de barrage. Delaveau incasseerde ruim 26.000 euro met zijn overwinning.

Door ANP - 29-1-2017, 18:38 (Update 29-1-2017, 18:38)

De Belg Pieter Devos (Dream of India Greenfield) eindigde als tweede, de Ier Dermott Lennon (Loughview Lou-Lou) werd derde. Ben Schröder was de beste Nederlander op de vijfde plaats. Hij liet in de barrage alle balken liggen met Davino, maar was van alle foutloze ruiters de langzaamste. Ruben Romp (Teavanta Li) en Frank Schuttert (Chianti's Champion) maakten ieder een springfout in de finale ronde en eindigden respectievelijk als zesde en zevende.