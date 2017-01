Wüst met prettig gevoel naar Zuid-Korea

BERLIJN - Na prima overwinningen op de 1500 en 3000 meter bij de wereldbeker in Berlijn trok Ireen Wüst een simpele conclusie. ,,Ik ben klaar voor de WK'', liet de dertigjarige schaatsster bij de NOS monter weten. De blikvanger van Justlease.nl vertrekt maandag naar Zuid-Korea waar over anderhalve week de WK afstanden op de olympische baan in Gangneung beginnen.

Door ANP - 29-1-2017, 17:43 (Update 29-1-2017, 17:43)

,,Ik ga met een goed gevoel en veel vertrouwen op reis'', verzekerde Wüst, die ook op de ploegachtervolging voor goud gaat. ,,Ik verwacht een jaar voor de Olympische Spelen een spannend toernooi. Op een nog onbekende, nieuwe baan, ja, maar dat geldt voor iedereen. Ik heb er in elk geval heel veel zin in.''

Wüst was zaterdag na haar zege op de 1500 meter nogal ontevreden over haar manier van schaatsen. Een dag later gaf de 3000 meter, met haar Tsjechische rivale Martina Sablikova als tweede, haar meer voldoening. ,,Alleen in de laatste twee rondjes liepen mijn tijden iets op. Dat kwam waarschijnlijk door vermoeidheid van de laatste drukke weken. Die zal bij de WK afstanden echter wel weg zijn.''