ANP Sterke slotronde Luiten in Qatar

DOHA - Golfer Joost Luiten heeft zich zondag dankzij een sterke slotronde flink omhoog gewerkt in het klassement van de Qatar Masters. De 31-jarige Rotterdammer had voor zijn vierde ronde 67 slagen nodig, vijf onder het baangemiddelde. Met een totaal van 279 (negen onder par) belandde hij op de gedeelde 21e plaats. ,,In de laatste ronde ging het eindelijk een beetje lopen'', zei Luiten, die daarvoor twee keer op 71 slagen en een keer op 70 was uitgekomen.

Door ANP - 29-1-2017, 15:39 (Update 29-1-2017, 15:39)

De winst in Doha ging naar de 21-jarige Zuid-Koreaan Wang Jeung-hun, die zijn zenuwen het beste in bedwang hield tijdens de noodzakelijke play-off met de Zweed Joakim Lagergren en Jaco van Zyl uit Zuid-Afrika. Deze drie golfers waren na vier rondes allemaal uitgekomen op een totaal van 272 slagen. Op de extra hole slaagde alleen Wang erin een birdie te produceren, goed voor de hoofdprijs in Doha.