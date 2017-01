Federer: een gelijkspel kan helaas niet

MELBOURNE - Van Roger Federer hadden de tennisregels zondag bij de finale van de Australian Open anders mogen zijn. ,,Tennis is onverbiddelijk. Een gelijkspel kennen we niet, maar van mij had het dat vandaag mogen worden'', zei de 35-jarige Zwitser nadat hij ten koste van Rafael Nadal in een bloedstollende vijfsetter zijn achttiende grandslamtitel had veroverd.

Door ANP - 29-1-2017, 14:13 (Update 29-1-2017, 14:13)

,,Rafael heeft een ongelooflijke comeback gemaakt. Ik ben er ook lang uit geweest. Toen we elkaar een maand of vijf geleden troffen, konden we niet bevroeden dat we hier in de finale zouden staan'', vertelde Federer, die zelden zo uitbundig een titel vierde. ,,Ik bedank mijn team, we hebben een aparte periode achter de rug. Maar ik bedank net zo goed Rafael en zijn begeleiders. Het tennis heeft hem nodig.''