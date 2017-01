Spears/Cabal verrast met titel gemengddubbel

MELBOURNE - Voorafgaand aan de 'grote' finale tussen Roger Federer en Rafael Nadal hebben de tennissers Abigail Spears en Juan Sebastian Cabal zondag voor een verrassing gezorgd door bij de Australian Open de titel in het gemengddubbel te veroveren. De Amerikaanse en de Colombiaan waren in de finale te sterk voor Sania Mirza en Ivan Dodig: 6-2 6-4. De Indiase en de Kroaat waren de nummers twee van de plaatsingslijst in Melbourne.

Door ANP - 29-1-2017, 10:48 (Update 29-1-2017, 10:48)

Spears en Cabal waren niet eens geplaatst. Voor beiden was het de eerste titel op een grandslamtoernooi. Ze waren in de kwartfinale verantwoordelijk geweest voor de uitschakeling van Michaëlla Krajicek en haar Zuid-Afrikaanse partner Raven Klaasen.