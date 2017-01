Werth duidelijke de beste in Amsterdam

AMSTERDAM - Dressuuramazone Isabell Werth heeft zaterdag op Jumping Amsterdam haar derde zege van het seizoen in de wereldbeker geboekt. De Duitse heerste ook op de kür op muziek. Ze zegevierde eerder al in Lyon en Stuttgart.

Door ANP - 28-1-2017, 17:17 (Update 28-1-2017, 17:17)

Op de rug van Weihegold kwam ze tot een score van 90,820 procent. De Brit Carl Hester werd op grote achterstand tweede (83,325). De Zweed Patrick Kittel eindigde als derde (80,269). Edward Gal werd met zijn hengst Glock’s Voice vierde, net als vrijdag tijdens de Grand Prix (80,245). Die wedstrijd werd ook al door Werth gewonnen.

Gal kon leven met zijn vierde plaats. ,,Op het einde met het halthouden maakte hij een bok'', zei hij over zijn hengst. ,,Maar verder was Glock’s Voice gewoon heel goed. Hij was meer opwaarts in de galop en dan is zijn houding en zijn front ook mooier.”

In de tussenstand van de wereldbeker staat Gal nu voorlopig dertiende. ,,Ik zal zeker starten bij Indoor Brabant en misschien nog in Gothenburg om me te plaatsen voor de finale. Als dat lukt, dan zal ik ook zeker rijden in Omaha.''