ANP Wielrenner Wellens wint weer op Mallorca

MIRADOR DES COLOMER - De Belgische wielrenner Tim Wellens heeft zaterdag ook de derde wedstrijd van de Mallorca Challenge op zijn naam geschreven. De 25-jarige renner van Lotto Soudal liet op een klimmetje van de derde categorie de Spanjaard Alejandro Valverde achter zich.

Door ANP - 28-1-2017, 16:55 (Update 28-1-2017, 16:55)

De Belg Louis Vervaeke werd derde in de Trofeo Andratx, een rit over 158 kilometer van Andratx naar Mirador des Colomer op het Spaanse eiland.

Wellens soleerde vrijdag al naar de winst in de Trofeo Serra de Tramuntana, een pittige bergrit over zo'n 155 kilometer tussen Sóller en Deià. Zijn ploeg Lotto Soudal grossiert in prijzen in Mallorca. André Greipel sprintte donderdag al naar de winst van de eerste van vier wedstrijden van de Challenge Mallorca.