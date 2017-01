Brons voor Bergsma op 5000 meter

ANP Brons voor Bergsma op 5000 meter

BERLIJN - Jorrit Bergsma heeft zaterdag bij de vijfde wereldbeker schaatsen in Berlijn genoegen moeten nemen met brons op de 5000 meter. De Friese stayer eindigde in de laatste rit in een tijd van 6.17,99. Zijn tegenstander Peter Michael uit Nieuw-Zeeland pakte zilver met 6.16,65. Het goud was voor Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt. Hij zegevierde in 6.15,84. Voor Bloemen, wereldrecordhouder op de 10.000 meter, was het zijn eerste wereldbekerzege op de 5000 meter.

Door ANP - 28-1-2017, 15:40 (Update 28-1-2017, 15:40)

Douwe de Vries reed zaterdag in Berlijn de vierde tijd (6.18,37). Patrick Roest belandde op de zesde plek (6.19,37).

In het gecombineerde wereldbekerklassement (5000 en 10.000 meter) bleef Bergsma nog wel aan de leiding. Michael staat nu nog maar twintig punten achter de olympisch kampioen op de 10.000 meter.

Sven Kramer is de grote afwezige in Berlijn. Het wereldbekertoernooi in Duitsland paste niet in het voorbereidingsprogramma van de olympisch en wereldkampioen op de 5000 meter op de WK afstanden over twee weken in Zuid-Korea.