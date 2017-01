Nuis wil graag nog wat sneller

ANP Nuis wil graag nog wat sneller

BERLIJN - Met fraaie overwinningen op de 1500 meter (vrijdag) en 1000 meter (zaterdag) bij de wereldbeker in Berlijn kreeg Kjeld Nuis de bevestiging waar hij naar op zoek was. ,,Ik ben heel blij dat de topvorm bij mij zo snel weer is teruggekeerd'', liet de 27-jarige schaatser van Team LottoNL-Jumbo zaterdag bij de NOS weten.

Door ANP - 28-1-2017, 15:15 (Update 28-1-2017, 15:15)

,,Ik rijd technisch gewoon heel goed en dan gaat het gelijk heel hard. Nu kop omhoog en scherp blijven tot en met de WK afstanden over twee weken in Zuid-Korea. Daar wil ik hetzelfde presteren als hier in Berlijn. Ik weet nu dat ik goed en snel genoeg ben.''

Nuis reed sterk in de eerste maanden van het schaatsseizoen, met onder meer vier overwinningen in de wereldbeker. Eind december en begin januari volgde echter een dipje. Zowel bij de NK afstanden als bij het EK sprint greep hij naast goud. Een ingelast trainingskamp in Collalbo deed hem goed.

,,Ik schaats nu weer op souplesse. Dan gaat het meteen een stuk sneller. Ik wil heel graag dit seizoen nog de 1.07 in. Hopelijk gebeurt dat bij de WK in Zuid-Korea.''