ANP Niet fitte Luiten stelt teleur in Doha

DOHA - Golfer Joost Luiten heeft zich zaterdag in de derde ronde van de Qatar Masters in Doha niet noemenswaardig kunnen verbeteren. De Bleiswijker was verre van topfit en kwam tot een ronde van 71 slagen, één onder par. Daarmee komt hij uit op een totaal van 212 slagen. Luiten staat 43e.

Door ANP - 28-1-2017, 15:10 (Update 28-1-2017, 15:10)

,,Het was niet super vandaag en dat had onder meer te maken met een slechte voorbereiding'', meldde Luiten op zijn website. ,,Ik was niet helemaal lekker, moest voor de ronde overgeven en kreeg op hole twee een bloedneus. Het is een griepje of ik heb iets verkeerds gegeten. Ik creëerde in de derde ronde wel kansen maar benutte ze niet en dat is een beetje het probleem van de afgelopen twee weken.''

De leiding bij de Qatar Masters is in handen van de Zuid-Koreaan Wang Jeunghun, die na een rondje van 65 (7 onder par) op een totaal van 201 uitkwam. De Zuid-Afrikaan Jaco van Zyl en de Spanjaard Nacho Elvira volgen met 204 slagen.