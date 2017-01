Dubbeltitel voor Kontinen en Peers

MELBOURNE - De Finse tennisser Henri Kontinen en zijn Australische partner John Peers hebben zaterdag op de Australian Open de titel in het mannendubbel veroverd. Het als vierde geplaatste koppel was in de finale in twee sets te sterk voor de de Amerikanen Bob en Mike Bryan: 7-5 7-5.

Door ANP - 28-1-2017, 13:47 (Update 28-1-2017, 13:47)

De broers Bryan, de nummers drie van de plaatsingslijst, wonnen het eerste grandslamtoernooi van het jaar zes keer, voor het laatst in 2013. Kontinen was in Melbourne in het dubbelspel nooit verder gekomen dan de tweede ronde, voor Peers was de derde ronde in 2015 zijn beste resultaat tot aan zaterdag. Samen wonnen ze afgelopen najaar in Londen al wel de ATP World Tour Finals.

De 38-jarige Bob en Mike Bryan hadden bij winst hun zeventiende zege op een grandslamtoernooi kunnen bijschrijven en daarmee recordhouder John Newcombe uit Australië ingehaald. Als duo kennen ze op de vier grote toernooien hun gelijke niet.