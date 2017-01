Serena Williams verovert 23e grandslamtitel

ANP Serena Williams verovert 23e grandslamtitel

MELBOURNE - Serena Williams heeft zaterdag voor de zevende keer de titel veroverd op de Australian Open. De Amerikaanse tennisster versloeg in de finale haar zus Venus Williams in twee sets: 6-4 6-4. Daarmee won ze voor de 23e keer een grandslamtoernooi, een prestatie die niemand haar voordeed in het tijdperk van het professionele tennis. Sinds Wimbledon 2016 deelde ze het record met de Duitse Steffi Graf, die 22 grandslamtitels achter haar naam heeft staan.

28-1-2017

Serena Williams (35) nam dankzij haar zege in Melbourne de nummer 1-positie op de wereldranglijst weer over van de Duitse Angelique Kerber.