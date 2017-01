Griffioen grijpt naast titel in Melbourne

ANP Griffioen grijpt naast titel in Melbourne

Door ANP - 28-1-2017, 9:55 (Update 28-1-2017, 9:55)

Griffioen had zich eerder, samen met Aniek van Koot, wel verzekerd van de titel in het dubbelspel. Het Nederlandse koppel deed dat ten koste van Kamiji, die met Diede de Groot eveneens een Nederlandse partner had.