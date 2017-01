Teruggekeerde Woods druipt af in San Diego

SAN DIEGO - Het eerste toernooi in zeventien maanden op de Amerikaanse Tour van golfer Tiger Woods heeft slechts twee rondjes geduurd. De 41-jarige Amerikaan miste ruimschoots de 'cut' bij het Farmers Insurance Open in San Diego, het toernooi dat hij in zijn gloriejaren zeven keer won.

Door ANP - 27-1-2017, 23:59 (Update 28-1-2017, 0:16)

Na een belabberde openingsronde donderdag van 76 slagen, vier boven par, volgde Woods vrijdag het baangemiddelde (72). Met een totaal van 148 zit het toernooi er al weer op voor de veertienvoudig majorwinnaar.

Woods was niet de enige golfer van naam die werd uitgeschakeld in San Diego. Jason Day, de Australische nummer één van de wereldranglijst, vloog er met 147 slagen ook uit, net als de Amerikaan Dustin Johnson die derde staat op de mondiale ranking.

De golfmiljardair was door rugoperaties meer dan een jaar afwezig. Woods speelde vorige maand al wel de Hero World Challenge, maar dat invitatietoernooi maakt geen deel uit van de proftour PGA.