WK veldrijden over twee jaar in Denemarken

BIELES - Het Deense stadje Bogense mag over twee jaar de wereldkampioenschappen veldrijden organiseren. De internationale wielrenunie UCI wees de WK van 2019 vrijdag tijdens de bestuursvergadering in Luxemburg toe aan de Deense kustplaats op het eiland Funen, zo'n 200 kilometer ten westen van hoofdstad Kopenhagen. Volgend jaar strijden de veldrijders in Valkenburg om de regenboogtruien.

Door ANP - 27-1-2017, 20:54 (Update 27-1-2017, 20:54)

Bogense mag komend seizoen al warmdraaien tijdens het wereldbekercircuit. De Deense stad kreeg de derde wedstrijd uit de cyclus toegewezen, na de twee openingscrossen in de Verenigde Staten: op 16 september in Iowa-Stad en een week later in Waterloo. Hoogerheide organiseert op 28 januari 2018 weer de negende en laatste wedstrijd van de wereldbekerreeks, waarna een week later de WK in Valkenburg zijn.