Smeekens pakt brons op 500 meter

ANP Smeekens pakt brons op 500 meter

BERLIJN - Jan Smeekens is vrijdag bij de wereldbeker schaatsen in Berlijn op de derde plaats geëindigd. De 29-jarige sprinter van Team LottoNL-Jumbo finishte in een tijd van 35,02 seconden. De Duitser Nico Ihle zegevierde voor eigen publiek in 34,83, gevolgd door de Japanner Yuma Murakami (34,97).

Door ANP - 27-1-2017, 16:17 (Update 27-1-2017, 16:17)

Voor Smeekens, vorig weekeinde tweede bij het NK sprint, was het dit seizoen zijn tweede wereldbekermedaille op de 500 meter. Hij eindigde tijdens het tweede toernooi in november vorig jaar in Japan als tweede.

Ronald Mulder, die vorige week voor de eerste keer de Nederlandse titel op de sprintvierkamp veroverde, reed de zesde tijd (35,11). Europees sprintkampioen Kai Verbij kwam niet verder dan de elfde plaats (35,34). Dai Dai Ntab, Nederlands kampioen op de 500 meter, moest genoegen nemen met de veertiende tijd (35,41).

In het wereldbekerklassement leidt de Rus Pavel Koelizjnikov nog altijd. De tweevoudige wereldkampioen sprint is momenteel uit de roulatie door fysieke en mentale problemen.