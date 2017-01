Federer treft Nadal in finale Australian Open

ANP Federer treft Nadal in finale Australian Open

MELBOURNE - Roger Federer kan zich opmaken voor zijn droomfinale tegen Rafael Nadal. Die won vrijdag in de halve finale van de Australian Open in een bijna vijf uur durende partij met 6-3 5-7 7-6 (5) 6-7 (4) 6-4 van Grigor Dimitrov.

Door ANP - 27-1-2017, 14:50 (Update 27-1-2017, 14:50)

In 2011 stonden de rivalen van weleer voor het laatst tegenover elkaar in een grandslamfinale. Op Roland Garros won Nadal toen in vier sets. Dat was ook het resultaat van hun eerste onderlinge eindstrijd op een grand slam, in 2006, eveneens in Parijs.

De balans tussen Nadal en Federer slaat uit in het voordeel van de Spaanse gravelspecialist. Hij won 23 van de onderlinge 34 duels.