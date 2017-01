Renstal Manor valt definitief om

LONDEN - De Formule 1 telt komend seizoen een team minder. De Britse renstal Manor is vrijdag definitief omgevallen. De curatoren hebben geen nieuwe investeerders kunnen vinden voor het noodlijdende team en staakten vrijdag de zoektocht naar een nieuwe koper. De meer dan tweehonderd medewerkers van de fabriek in Banbury zijn naar huis gestuurd en hebben te horen gekregen dat er geen werk meer voor ze is.

Door ANP - 27-1-2017, 14:04 (Update 27-1-2017, 14:04)

Het failliet van Manor betekent dat er op 26 maart bij de opening van het seizoen in Australië tien teams aan de start verschijnen en dat het veld uit twintig auto's bestaat.