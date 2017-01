Melbourne extra halte in Volvo Ocean Race

MELBOURNE - Melbourne is toegevoegd als havenstad in de komende zeilrace om de wereld, beter bekend als de Volvo Ocean Race. De Australische stad is rond Kerstmis 2017 finishplaats van de derde etappe en tevens starthaven voor de vierde van de zeilrace, die nu uit tien etappes bestaat.

Door ANP - 27-1-2017, 8:35 (Update 27-1-2017, 8:35)

De Volvo Ocean Race is langer en zwaarder dan ooit. De zeilrace om de wereld is 45.000 zeemijlen lang, dat is ruim 83.000 kilometer. De boten starten in oktober 2017 in het Spaanse Alicante en zeilen vervolgens via de havens van Lissabon (Portugal), Kaapstad (Zuid-Afrika), Melbourne (Australië) Hongkong, Guangzhou (China), Auckland (Nieuw-Zeeland), Itajaí (Brazilië), Newport (Verenigde Staten), Cardiff (Groot-Brittannië) en Göteborg (Zweden) naar de finish in juni 2018 in Scheveningen.

Simeon Tienpont is de schipper van de Nederlandse boot die meedoet en die wordt gesponsord door AkzoNobel.