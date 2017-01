Serena Williams laat Lucic-Baroni kansloos

MELBOURNE - Serena Williams staat zaterdag voor de achtste keer in haar tennisloopbaan in de finale van het enkelspel op de Australian Open. De Amerikaanse tennisster liet donderdag in de halve eindstrijd de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni kansloos. Williams gunde haar opponente, in een partij die vijftig minuten duurde, slechts drie games: 6-2 6-1.

Door ANP - 26-1-2017, 8:12 (Update 26-1-2017, 8:55)

Williams treft in de eindstrijd haar oudere zus Venus, die eerder donderdag won van de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Voor Serena wordt het haar 29e finale in een grandslamtoernooi. Van de vorige 28 won ze er liefst 22: zes keer de Australian Open, drie keer Roland Garros, zeven maal Wimbledon en zes keer de US Open.

Het was in 2009 voor het laatst dat de zusjes Williams tegenover elkaar stonden in de finale van een grandslam. Op Wimbledon was Serena toen in twee sets de beste.

Venus

Vorig jaar verloor de nu 35-jarige Serena in de eindstrijd van Angelique Kerber. De Duitse ging er dit jaar al in de achtste finales uit. Als Serena Williams haar één jaar oudere zus zaterdag verslaat, neemt ze de eerste plaats op de wereldranglijst van Kerber over.

,,Ik heb de wedstrijd van Venus niet gezien'', aldus Serena over de andere halve finale. ,,Ik ben zeer trots op haar. Ze is een grote inspiratie voor me, ze is mijn grote zus. Ze is mijn wereld, mijn leven. Ze betekent alles voor mij. Dat we samen in de finale staan is een droom die uitkomt.''