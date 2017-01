Milder strafsysteem bij botsingen Formule 1

ANP Milder strafsysteem bij botsingen Formule 1

LONDEN - De Formule 1 voert in 2017 een milder strafsysteem in bij aanrijdingen tussen coureurs. Alleen als volstrekt duidelijk is dat er een schuldige is aan te wijzen voor de crash, volgt een straf.

Door ANP - 25-1-2017, 17:45 (Update 25-1-2017, 17:45)

De koningsklasse van de autosport wil met de regelwijziging rijders aanmoedigen vaker in te halen en niet in te houden uit angst dat bij de minste of geringste touché een straf volgt.

De wedstrijdcommissarissen lagen vorig seizoen nogal eens onder vuur bij hun beoordeling van de aanrijdingen tijdens de Formule 1-races. Een lichte aanraking, zonder dat nu echt duidelijk was wie de schuldige was, leidde soms al tot een tijdstraf. Dit rigide strafsysteem werkte volgens de Formule 1 in de hand dat coureurs minder aanvallend gingen rijden.

In de nieuwe regels blijft wedstrijdleider Charlie Whiting aanrijdingen melden aan de wedstrijdjury. Die maakt dan de keuze wel of geen onderzoek in te stellen, met daarbij de belangrijke voorwaarde dat alleen een straf wordt uitgedeeld als volstrekt duidelijk is welke coureur de veroorzaker is van de crash.