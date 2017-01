Rusland bekijkt afzeggingen atletiektoernooi

MOSKOU - De Russische atletiekbond gaat massale afzeggingen bij een atletiektoernooi onderzoeken. Aangekondigde dopingcontroles zouden voor veel Russische atleten de reden zijn geweest om kort voor het toernooi in Orenburg af te zeggen. Om hoeveel atleten het gaat, is niet bekend.

Door ANP - 25-1-2017, 13:27 (Update 25-1-2017, 13:27)

,,Er is informatie dat slechts een deel van de atleten is verschenen'', zei voorzitter Dmitri Sjljachtin. ,,We hebben direct gereageerd en een onderzoek ingesteld.''

Talrijke Russische sporters zijn volgens rapporten van de mondiale dopingwaakhond WADA de afgelopen jaren onderdeel van een door de staat geleid dopingsysteem geweest. Russische atleten zijn door de internationale atletiekfederatie IAAF al uitgesloten van deelname aan internationale toernooien. Ook waren ze niet welkom bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.