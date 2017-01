Nadal na drie jaar weer in halve finale

MELBOURNE - Rafael Nadal staat voor het eerst sinds 2014 weer in de halve eindstrijd op een grandslamtoernooi. De Spaanse tennisser rekende woensdag in de kwartfinale van de Australian Open af met de als derde geplaatste Canadees Milos Raonic, die sinds kort wordt gecoacht door de Nederlander Richard Krajicek. Nadal won met 6-4 7-6 (7) 6-4 en treft in de halve eindstrijd de Bulgaar Grigor Dimitrov, die eerder op woensdag te sterk was voor de Belg David Goffin.

Door ANP - 25-1-2017, 12:31 (Update 25-1-2017, 12:31)

Nadal verloor drie jaar terug de finale van de Australian Open en won later dat jaar Roland Garros. Sindsdien lukte het de dertigjarige speler niet meer om bij een grandslamtoernooi verder te komen dan de kwartfinale.

De andere halve eindstrijd op de Australian Open gaat tussen de Zwitsers Roger Federer en Stanislas Wawrinka.