ANP Havik en Stroetinga winnen zesdaagse

BERLIJN - De Nederlandse baanwielrenners Yoeri Havik en Wim Stroetinga hebben dinsdagavond de zesdaagse van Berlijn op hun naam geschreven. Het Hollandse duo hield op de laatste avond de leidende positie in het klassement vast. In de eindstand hadden Havik en Stroetinga een voorsprong van één ronde op het Belgische tweetal Kenny De Ketele/Moreno De Pauw. Ook het puntentotaal van de Nederlanders was aanzienlijk beter: 470 tegen 442. Jens Mouris en Pim Ligthart (op twee ronden, 333 punten) eindigden namens Oranje op de derde plek.

Door ANP - 25-1-2017, 1:18 (Update 25-1-2017, 1:18)