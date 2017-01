Seizoen voorbij voor wereldkampioen Freund

ANP Seizoen voorbij voor wereldkampioen Freund

OBERSTDORF - Het seizoen is voorbij voor de Duitse skispringer Severin Freund. De wereldkampioen heeft bij een training in Oberstdorf een kruisband gescheurd. Ook is de meniscus van zijn rechterknie beschadigd. Hij is dinsdag meteen in München geopereerd. Hij mist door zijn blessure de wereldtitelstrijd volgend maand in het Finse Lahti.

Door ANP - 24-1-2017, 16:14 (Update 24-1-2017, 16:14)

Naar verwachting moet Freund zo'n zes maanden revalideren. ,,Het was mijn doel om mijn titel te verdedigen, maar helaas is dat nu niet meer mogelijk. Ik heb in mijn loopbaan meerdere tegenslagen gehad en weet hoe ik daar mee om moet gaan. Ik ga hard werken aan mijn herstel en wil er in het olympische seizoen weer staan'', zei Freund.