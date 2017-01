Groenewegen met sprinttrein naar Dubai

AMSTERDAM - Wielrenner Dylan Groenewegen begint volgende week dinsdag als kopman van LottoNL-Jumbo aan de Dubai Tour. De Amsterdammer krijgt steun van onder anderen Tom Leezer, Timo Roosen en Maarten Wynants, belangrijke pionnen in de 'sprinttrein' waarmee de ploeg later dit jaar in de Tour de France wil scoren.

Door ANP - 24-1-2017, 14:56 (Update 24-1-2017, 14:56)

Groenewegen zou zijn seizoen aanvankelijk openen in de Ronde van Qatar, maar die koers werd wegens financiële problemen afgelast. De Ronde van Dubai begint op 31 januari en bestaat uit vijf etappes die allemaal van start gaan in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

Vorig jaar werd deze koers gewonnen door de Duitser Marcel Kittel. De Spanjaard Juan José Lobato won er ook een rit, hij debuteert nu bij de Nederlandse ploeg die in dezelfde periode ook actief is in de Ronde van Valencia. Daar mikt Steven Kruijswijk in zijn eerste koers van dit seizoen op een goed klassement. Hij krijgt onder meer gezelschap van twee nieuwkomers in de ploeg die hem vaak zullen bijstaan: Stef Clement en de Belg Jurgen Van den Broeck.