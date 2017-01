Havik en Stroetinga ruiken eindzege Berlijn

BERLIJN - De Nederlandse baanwielrenners Yoeri Havik en Wim Stroetinga gaan dinsdag de laatste avond van de zesdaagse in Berlijn als koplopers in. Havik en Stroetinga hebben na vijf dagen één ronde voorsprong op het Belgische koppel Kenny De Ketele en Moreno de Pauw en staan ook in punten voor (412 tegen 402).

Door ANP - 24-1-2017, 8:21 (Update 24-1-2017, 8:21)

Pim Ligthart en Wim Mouris koersen ook af op een podiumplaats. Het Nederlandse duo staat op de derde plaats, ook op een ronde van Havik en Stroetinga, met 324 punten. Havik en Stroetinga hebben sinds de tweede avond de leiding in het klassement op de Duitse wielerbaan.