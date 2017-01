Ecclestone: afgezet als baas van de Formule 1

ANP Ecclestone: afgezet als baas van de Formule 1

BERLIJN - Bernie Ecclestone is niet langer de baas van de Formule 1. De 86-jarige Brit is afgezet, zegt hij maandag tegen het Duitse 'Auto, motor und sport'. ,,Ik leid de boel niet meer, ik ben weggestuurd. Het is officieel. Chase Carey zal mijn plek overnemen'', zo wordt Ecclestone geciteerd.

Door ANP - 23-1-2017, 20:20 (Update 23-1-2017, 20:20)

De BBC meldde eerder op maandag al dat het vertrek van Ecclestone eraan zat te komen. De Formule 1 is sinds kort in handen van mediagigant Liberty Media. Het Amerikaanse concern meldt zelf nog niets.

Ecclestone heeft al veertig jaar de leiding in de koningsklasse van de autosport.