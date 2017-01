Duitse Hoy bondscoach eventingruiters

ANP Duitse Hoy bondscoach eventingruiters

ERMELO - Bettina Hoy is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse eventingruiters. De Duitse is de opvolger van Martin Lips, die na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro stopte.

Door ANP - 23-1-2017, 17:59 (Update 23-1-2017, 17:59)

De 54-jarige Hoy deed zelf mee aan drie Olympische Spelen. In 1984 won ze in Los Angeles brons met het Duitse eventingteam. ,,Voor de lange termijn is het streven dat de Nederlandse eventers dezelfde status krijgen en vergelijkbaar succes gaan boeken als de spring- en dressuurruiters. Over de weg daar naar toe heb ik zeker ideeën, maar die ga ik natuurlijk eerst met de ruiters bespreken voordat ik daarmee naar buiten kom. Voor dit jaar is het Europees kampioenschap een goede graadmeter voor ons om de balans op te maken en te kijken waar we nu internationaal staan'', aldus Hoy, die zelf dit jaar ook nog actief blijft als eventingruiter. Daarna richt ze zich volledig op het bondscoachschap.