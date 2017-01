Oud-beloftenkampioen Grabovski (31) overleden

ARAD - De Israëlische wielrenner Dmitro Grabovski is maandag op 31-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat heeft de Israëlische wielerunie maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 23-1-2017, 16:12 (Update 23-1-2017, 16:12)

De voormalig Oekraïner kroonde zich in 2005 tot wereldkampioen bij de beloften in Madrid, waar hij ook nog eens zilver op de tijdrit voor beloften veroverde. Grabovski tekende daarna een contract bij QuickStep, maar daar kon hij de verwachtingen niet inlossen. Hij vertrok naar de Italiaanse ploeg ISD Neri waarmee hij in 2009 deelnam aan de Giro d'Italia.

Na vijf jaar stopte Grabovski zijn professionele carrière. De toenmalige Oekraïner gaf later toe dat hij tijdens die periode kampte met een depressie en een alcoholprobleem. Hij verhuisde naar Israël en nam ook die nationaliteit aan. In de afgelopen jaren reed Grabovski voor een kleine continentale ploeg.