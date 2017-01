Zwemster Heemskerk herenigd met Wouda

ANP Zwemster Heemskerk herenigd met Wouda

EINDHOVEN - Zwemster Femke Heemskerk gaat weer trainen onder Marcel Wouda, de bondscoach van het topsportcentrum in Eindhoven. De specialiste op de vrije slag verlaat de Franse zwemcoach Philippe Lucas, bij wie ze in september 2015 haar heil zocht. Ze trainde onder hem in Narbonne.

Door ANP - 23-1-2017, 12:20 (Update 23-1-2017, 12:20)

Heemskerk meldde de hereniging met Wouda maandag op haar website. Ze is al mee op een drieweekse trainingsstage met de Nederlandse selectie in het Spaanse Málaga. ,,Ik heb de opbouwperiode na de Olympische Spelen in Rio gebruikt om na te denken waar en bij wie ik mijn carrière wil voortzetten. Ik verheug me enorm op onze samenwerking en heb er veel vertrouwen in dat we het maximale eruit zullen halen'', aldus Heemskerk.

De zwemster veroverde op de Olympisch Spelen van 2008 in Peking goud met de estafetteploeg op de 4x100 meter vrij en pakte ook twee wereldtitels op de 4x100 vrij. In 2014 won ze goud bij de WK kortebaan op de 100 vrij.