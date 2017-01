Na 18 jaar weer kwartfinale Lucic-Baroni

ANP Na 18 jaar weer kwartfinale Lucic-Baroni

MELBOURNE - De Kroatische tennisster Mirjana Lucic-Baroni moest er achttien jaar op wachten, maar ze is er maandag in geslaagd voor het eerst sinds Wimbledon 1999 de kwartfinales te bereiken van een grandslamtoernooi. De 34-jarige Lucic verrichtte dat persoonlijke succes op de Australian Open. waar ze in de vierde ronde afrekende in minder dan een uur met de 21-jarige Amerikaanse Jennifer Brady: 6-4 6-2.

Door ANP - 23-1-2017, 9:01 (Update 23-1-2017, 9:01)

Lucic-Baroni gold in haar tienerjaren als groot talent dat op vijftienjarige leeftijd al aan de zijde van de Zwitserse Martina Hingis de dubbeltitel won op de Australian Open. Als zestienjarige haalde ze de halve finales van Wimbledon. Tot een echte doorbraak kwam het niet, mede door problemen in de privésfeer en vermeend seksueel misbruik door haar vader.

Dit jaar in Melbourne lijkt ze echt herrezen. ,,Ik ben een taaie en zal keihard blijven werken om er te komen. Ik hoop dat niemand we wakker knijpt, want dit is gewoon ongelooflijk'', aldus Lucic-Baroni, die al in 1998 voor het eerst meedeed aan het grandslam in Melbourne en toen nog de tweede ronde bereikte. Dat zou haar pas in 2017 opnieuw lukken.