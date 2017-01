Thalita de Jong onzeker voor WK

HOOGERHEIDE - Het is voorlopig afwachten of veldrijdster Thalita de Jong volgende week in Luxemburg haar wereldtitel kan verdedigen. De renster uit Ossendrecht kwam in de Grote Prijs Adrie van der Poel in Hoogerheide al vroeg ten val en blesseerde zich daarbij aan een knie.

Door ANP - 22-1-2017, 18:29 (Update 22-1-2017, 18:29)

De Jong ging naar het ziekenhuis en meldde later via Twitter dat ze daar maandag moet terugkeren voor een MRI-scan. Daaruit moet blijken hoe ernstig de kwetsuur aan haar rechterknie is. De Jong, die in het najaar ook Europees kampioene werd, had zaterdag nog een wedstrijd gewonnen: de Kasteelcross in het Belgische Zonnebeke.