ANP Giri voor het eerst onderuit in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Schaker Anish Giri heeft zondag zijn eerste nederlaag moeten incasseren bij Tata Steel Chess in Wijk aan Zee. De 22-jarige Nederlander gaf in zijn partij in de achtste ronde tegen de Armeniër Levon Aronian na 43 zetten op.

Door ANP - 22-1-2017, 16:48 (Update 22-1-2017, 16:48)

Giri blijft door de nederlaag op vier punten staan en zag de top van het veld verder weglopen. Aronian passeert de Nederlander en heeft 4,5 punt. Lijstaanvoerder Wesley So en de Rus Sergej Karjakin deelden al na 22 zetten het punt. De Amerikaan staat daardoor op 5,5 punt en Karjakin op 4,5.