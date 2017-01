Blokhuijsen prolongeert Nederlandse titel

HEERENVEEN - Jan Blokhuijsen heeft zondag bij het NK allround in Heerenveen de titel geprolongeerd. De 27-jarige schaatser van Justlease.nl stelde zijn tweede eindzege veilig op de afsluitende 10.000 meter. Hij reed op die afstand achter Erik Jan Kooiman (13.07,06) de tweede tijd (13.12,77).

Door ANP - 22-1-2017, 14:22 (Update 22-1-2017, 14:22)

Patrick Roest pakte zilver in het eindklassement, goed voor het derde en laatste ticket voor het WK allround begin maart in Hamar. Nieuwkomer Marcel Bosker (19) veroverde brons in de eindstand van het NK allround.