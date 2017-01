Gut de beste in super-G Garmisch

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - De Zwitserse skiester Lara Gut heeft zondag de super-G om de wereldbeker in Garmisch-Partenkirchen op haar naam geschreven. Het was de derde zege op rij in deze snelheidsdiscipline en haar 22e overwinning in een wereldbekerwedstrijd.

Door ANP - 22-1-2017, 13:43 (Update 22-1-2017, 13:43)

Gut dook de skihelling in de Duitse wintersportplaats naar beneden in een tijd van 1.17,92. Ze was een ruim halve seconde sneller dan de Oostenrijkse Stephanie Venier. Tina Weirather uit Liechtenstein eindigde als derde.

De Amerikaanse Lindsey Vonn, die zaterdag de afdaling won en daarmee haar eerste zege na langdurig blessureleed vierde, kwam op de super-G niet verder dan de negende plaats.

Gut liep in de algemene stand van de wereldbeker iets in op Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die nochtans riant blijft leiden.