ANP Federer verschalkt ook Nishikori

MELBOURNE - Roger Federer heeft zich zondag met opnieuw een overtuigend optreden naar de laatste acht getennist op de Australian Open. De 35-jarige Zwitser rekende in vijf sets af met de als vijfde geplaatste Japanner Kei Nishikori: 6-7 (4) 6-4 6-1 4-6 6-3.

Door ANP - 22-1-2017, 13:05 (Update 22-1-2017, 13:05)

De viervoudig kampioen van het grandslamtoernooi in Melbourne treft in de kwartfinales de Duitser Mischa Zverev, die voor een grote stunt zorgde door in de vierde ronde de als eerste geplaatste Andy Murray uit het toernooi te meppen.

Federer lijkt herboren na een lange periode van afwezigheid. Hij miste het tweede deel van het vorige seizoen wegens een knieblessure en is slechts als zeventiende geplaatst in Melbourne. Na indrukwekkende zeges op onder anderen de Tsjech Tomas Berdych toonde hij ook weer zijn klasse tegen Nishikori.