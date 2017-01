Beduusde Murray berust in uitschakeling

MELBOURNE - Soms moet je erkennen dat je tegenstander beter was. Met die woorden berustte Andy Murray zondag in zijn uitschakeling in de vierde ronde van de Australian Open. De Schotse nummer één van de wereld liet zich verrassen door de Duitser Mischa Zverev en verloor in vier sets (5-7 7-5 2-6 4-6).

Door ANP - 22-1-2017, 11:35 (Update 22-1-2017, 11:35)

,,Hij heeft verdiend gewonnen, omdat hij geweldig speelde. Zverev liet tennis zien dat je tegenwoordig niet vaak meer ziet. Vooral tegen het einde van de wedstrijd had hij zeer goede volleys en reflexen'', doelde hij op het gewaagde serve en volley van de Duitser, die liefst 118 keer het net opzocht.

Murray was zelf ook een beetje beduusd door zijn vroege aftocht in het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij stond al vijf keer in de finale in Melbourne en kende een bijzonder sterke periode in de tweede helft van 2016, met onder meer 24 zeges op rij, winst in de Tour Finals in Londen en de Daviscup. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want ik wilde hier goed presteren. Maar ik ben in het verleden wel vaker tegen zware nederlagen opgelopen en ik kwam altijd sterker terug'', aldus Murray.