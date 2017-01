Succesje Krajicek in gemengd dubbel

ANP Succesje Krajicek in gemengd dubbel

MELBOURNE - Michaëlla Krajicek vierde zondag een succesje in het gemengd dubbelspel op de Australian Open in Melbourne. De Nederlandse tennisster bereikte de tweede ronde met haar Zuid-Afrikaanse partner Raven Klaasen. Het duo versloeg de Sloveense Andreja Klepac en de Filippijn Treat Huey met 6-7 (6) 7-6 (5) 10-8.

Door ANP - 22-1-2017, 10:48 (Update 22-1-2017, 10:48)

Krajicek miste in het enkelspel het hoofdschema van de Australian Open door niet door de kwalificaties heen te komen. In het vrouwendubbelspel werd ze samen met de Canadese Gabriela Dabrowski in de tweede ronde uitgeschakeld.