Wawrinka wel door in Melbourne

MELBOURNE - Titelkandidaat Stan Wawrinka heeft zondag in tegenstelling tot Andy Murray wél de kwartfinales bereikt van de Australian Open. De Zwitserse tennisser, in 2014 winnaar van het grandslamtoernooi in Melbourne, won in drie sets van de Italiaan Andreas Seppi. Het waren wel drie moeizame sets waarin de als vierde geplaatste Wawrinka telkens een tiebreak nodig had om de set te winnen: 7-6 (2) 7-6 (4) 7-6 (4).

Door ANP - 22-1-2017, 9:14 (Update 22-1-2017, 9:14)