ANP Rojer uitgeschakeld in dubbelspel

MELBOURNE - Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau zijn in de derde ronde uitgeschakeld in het dubbelspel van de Australian Open. Met een score van 6-7 6-7 gaan Marc Polmans en Andrew Whittington in hun thuisland door naar de volgende ronde.

Door ANP - 22-1-2017, 4:15 (Update 22-1-2017, 4:15)

Beide sets werden met tiebreaks in het voordeel van de Australiërs beslecht, die na een uur en drie kwartier spelen met de winst ervandoor gingen. Rojer had aan zijn vorige duel nog een goed gevoel overgehouden. Daarin versloeg de Antilliaanse tennisser zijn landgenoten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop.