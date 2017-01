De Neeling wint eerste afstand op NK sprint

HEERENVEEN - Sanneke de Neeling heeft zaterdag de eerste afstand bij het NK sprint gewonnen. De titelhoudster zegevierde op de 500 meter in een tijd van 38,88. Floor van den Brandt eindigde als tweede (38,93), gevolgd door Anice Das als nummer drie (38,95). Ireen Wüst, die het NK sprint gebruikt als voorbereiding op de WK afstanden in Zuid-Korea (9-12 februari), belandde met een tijd van 39,28 op de vijfde plek.

Door ANP - 21-1-2017, 16:40 (Update 21-1-2017, 16:40)

Later op zaterdag rijden de vrouwen nog een 1000 meter. Zondag volgen de tweede manches op de 500 en 1000 meter. Er zijn nog nog twee startbewijzen te verdienen voor de WK sprint eind februari in Calgary.

Jorien ter Mors, de nummer twee eerder deze maand bij het EK sprint, koos in Heerenveen voor deelname aan het NK allround. Ze won vrijdag de 500 meter, maar meldde zich daarna wegens ziekte af. Marrit Leenstra, vorig jaar tweede, gaf voor deze periode de voorkeur aan een trainingsstage in Inzell. De nummer vier van het EK sprint wil zich opladen voor de WK afstanden in Zuid-Korea (9-12 februari), waar ze zal uitkomen op de 1000 en 1500 meter.