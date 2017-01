Ter Mors opent NK allround met zege

ANP Ter Mors opent NK allround met zege

HEERENVEEN - Jorien ter Mors heeft vrijdag in Thialf de eerste afstand bij de NK allround gewonnen. De Twentse schaatsster zegevierde op de 500 meter in een tijd van 38,59 seconden. Op ruim een seconde eindigde Linda de Vries als tweede (39,68), gevolgd door Marije Joling op de derde plek (39,98).

Door ANP - 20-1-2017, 13:15 (Update 20-1-2017, 13:26)

Ter Mors geeft in Heerenveen de voorkeur aan de NK allround boven de NK sprint. De Nederlands kampioene op de 500 en 1000 meter heeft naar eigen zeggen een extra trainingsprikkel nodig. De Nederlandse allround kampioene van het seizoen 2012-2013 is als nummer twee van de EK sprint al zeker van deelname aan de WK sprint eind februari in Calgary.

Later op de dag rijden de vrouwen bij de NK allround de 3000 meter. Bij dit toernooi is nog één ticket te verdienen voor de WK allround begin maart in Hamar.

Antoinette de Jong

Titelhoudster Antoinette de Jong ontbreekt in Thialf. De 21-jarige Friezin heeft gekozen voor een verblijf op Tenerife. Als nummer drie van het EK allround heeft ze al een startbewijs voor het WK allround op zak.

Ireen Wüst, viervoudig Nederlands kampioene allround, neemt in Thialf vanaf zaterdag deel aan de NK sprint. De Europees kampioene allround is in voorbereiding op de WK afstanden op de olympische baan in het Zuid-Koreaanse Gangneung (9-12 februari).