LeBron James steelt weer show voor Cleveland

CLEVELAND - LeBron James heeft weer eens laten zien waarom hij de meest populaire speler van de NBA is. De vedette van Cleveland Cavaliers was met 21 punten en vijftien assists belangrijk voor zijn ploeg tegen Phoenix Suns (108-103).

Door ANP - 20-1-2017, 8:55 (Update 20-1-2017, 8:55)

Kyrie Irving, de bekende ploeggenoot van LeBron James, was goed voor 26 punten. Beide sterren van Cleveland Cavaliers werden donderdag (plaatselijke tijd) verkozen voor de NBA All Star Game van februari in New Orleans. Daarin spelen de beste spelers van de Eastern en de Western Conference tegen elkaar.

LeBron James kreeg veruit de meeste stemmen van de Amerikaanse basketbalfans. Irving, DeMar DeRozan, Jimmy Butler en Giannis Antetokounmpo zijn de andere spelers uit het Eastern Conference. Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, James Harden en Kawhi Leonard vertegenwoordigen de Western Conference. De coaches van de clubs uit de NBA kiezen de overige spelers.