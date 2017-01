Atletencommissie wil oplossing voor Franssen

ANP Atletencommissie wil oplossing voor Franssen

ARNHEM - De atletencommissie van NOC*NSF hoopt dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor judoka Juul Franssen. De 27-jarige judoka kreeg vorige week te horen dat ze niet meer mag meedoen aan internationale wedstrijden en trainingsstages met de nationale topsportselectie. Bovendien heeft NOC*NSF op verzoek van de judobond de A-status van Franssen beëindigd, waardoor zij geen aanspraak meer kan maken op voorzieningen die haar topsportcarrière ondersteunen.

Door ANP - 19-1-2017, 15:49 (Update 19-1-2017, 15:49)

Reden hiervoor zijn de trainingen van Franssen, die ze vanwege haar studie gedeeltelijk in Rotterdam afwerkt en dus niet volledig op Papendal. ,,Indien een sporter de keuze maakt zijn of haar eigen weg te kiezen en via die weg een dusdanig niveau bereikt dat bij het deelnemen aan een bondsprogramma uitzending naar bepaalde toernooien had gevolgd, dan maakt een bond in onze ogen misbruik van haar machtspositie door de sporter niet uit te zenden'', zei de atletencommissie van de sportkoepel donderdag in een verklaring.