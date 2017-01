Alibaba treedt toe tot hoofdsponsoren IOC

DAVOS - Het Chinese internetbedrijf Alibaba wordt een van de belangrijkste sponsoren van de Olympische Spelen. De internetwinkel heeft een contract met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) getekend tot en met de Spelen van 2028, maakten beide partijen donderdag bekend.

Door ANP - 19-1-2017, 13:04 (Update 19-1-2017, 13:53)

Alibaba wordt de officiële partner van het IOC voor alle e-commerce-activiteiten en digitale toepassingen in de 'cloud'. Daarnaast gaat het bedrijf zijn expertise delen bij het opzetten van de olympische zender voor het Chinese publiek.

Financiële details werden niet bekendgemaakt, maar volgens persbureau Reuters betalen grote sponsoren, zoals Coca-Cola en McDonald's, het IOC zo'n 100 miljoen dollar per cyclus van vier jaar met daarin één keer de Zomerspelen en één keer de Winterspelen. De volgende drie edities vinden bovendien alle drie in Azië plaats, 2018 in Pyeongchang, 2020 in Tokio en 2022 in Peking.

Innovatieve samenwerking

,,In deze nieuwe digitale wereld heeft Alibaba een unieke positie om het IOC te helpen bij de olympische agenda 2020 en de toekomst van de olympische beweging'', liet voorzitter Thomas Bach van het IOC weten. ,,Dit is een baanbrekende innovatieve samenwerking die de organisatie van de Olympische Spelen tot en met 2028 efficiënter zal maken en zal helpen bijdragen aan de ontwikkeling van onze digitale mogelijkheden.''

Jack Ma, de oprichter van het internetbedrijf, liet weten trots te zijn te mogen bijdragen aan de olympische agenda. ,,We zullen onze ervaring met jonge gebruikersgroepen inzetten om meer jonge mensen te verbinden aan de olympische beweging'', vulde bestuursvoorzitter Daniel Zhang aan.