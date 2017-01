Istomin schakelt titelverdediger Djokovic uit

MELBOURNE - De Oezbeek Denis Istomin heeft donderdag op de Australian Open voor een enorme stunt gezorgd door in de tweede ronde titelverdediger Novak Djokovic uit te schakelen. In een partij die bijna vijf uur duurde won Istomin in vijf sets: 7-6 (8) 5-7 2-6 7-6 (5) 6-4.

19-1-2017

Djokovic was de nummer twee van de plaatsingslijst op het toernooi dat de Serviër al zes keer won. Sinds 2008 haalde hij altijd tenminste de kwartfinales. Istomin, de nummer 117 van de wereld, kwam nog nooit verder dan de derde ronde in Melbourne.